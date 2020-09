Luis Fonsi estrena tema que empodera a la mujer: “Es celebrar la belleza en todos los colores y sabores”

Entretenimiento

Junto a Farruko, Fonsi explica a la mujer por qué para ellos es 'Perfecta'

Luego de ‘Girasoles’, el himno a la esperanza en medio de la pandemia, Luis Fonsi estrena, junto a Farruko, ‘Perfecta’, un tema que busca empoderar a la mujer, dedicada a la belleza en todos los sentidos y con un mensaje combativo al mundo de las redes sociales, los ‘likes’, filtros y el photoshop.

En exclusiva, vía Zoom, hablamos con Fonsi quien comienza explicándonos cuál es su mensaje en esta canción:

“‘Perfecta’ un tema que celebra la belleza de la mujer, no importa el aspecto físico, sino lo que celebra es el hecho de que hay una mujer perfecta por ahí para todos… La canción básicamente dice que tú eres perfecta y tú misma no te has dado cuenta pero eres perfecta para mí… Entonces empieza un poco más romántica, tipo de balada, con esa timidez de no sabe si va a decírselo, y tiene mucho de mí ese verso porque siempre fui muy tímido, especialmente en esa comunicación inicial, ya después de eso sale el Fonsi romántico y todo”.

Fonsi se ha dado el gusto de trabajar con muchos de sus amigos y colegas del medio a los cuales respeta, pero le quedaba uno en prioridad: Farruko, a quien hace años tenía en sus pendientes y, cuando surgió esta canción sintió que era el momento ‘perfecto’.

“Trabajar con Farru es algo que se venía hablando hace muchos años, obviamente porque lo admiro, porque me gusta mucho su estilo que es muy fusionado, en diferentes mundos… Yo digo que Farru tiene como varias voces. Aquí teníamos la canción perfecta, se la envié y el resto es historia”, explica.

Pero volviendo a la canción entre romántica y sensual que, como él mismo explica busca empodarar a la mujer, y reivindicarla hasta de ella misma. Sin embargo, detrás de todo esto hay un mensaje aun más combativo y es a la ‘perfección’ en las redes sociales:

“Es decirle a la mujer tu eres bella como eres, y eres bella como eres para mí, y a mí no me importa como el resto del mundo te vea o como tú te ves, porque yo te estoy diciendo que tú eres perfecta… Vivimos en un mundo donde nos preocupamos muchos por esos ‘likes’ y tenemos filtros, luces y photoshop, y algunas veces nos damos cuenta que eso no crea la perfección en lo absoluto… Yo creo que se tenía que decir, hablando desde el punto de vista del hombre, siempre hay una mujer perfecta para nosotros, y me gustaría pensar que para ustedes también hay un hombre perfecto. La parte física no es lo primordial y es celebrar eso, la belleza en todos los colores y todos los sabores”, enfatiza.

La mujer perfecta para cada uno, la no idealización de la perfección. Sin embargo, Agueda López, su esposa, que es modelo, tiene todo lo que se considera en lo cánones establecidos, esa mujer perfecta…

“El físico es lo primero que uno ve en una persona, pero no necesariamente es lo que te enamora de esa persona, y muchas veces uno necesita conocer para sentir ese click y ahí es donde está la verdadera perfección, esta canción no habla de mí, de mi situación o de mi esposa”, aclara Fonsi.

Entonces, ¿qué es perfecto para él?

“Mi familia es el significado de la perfección, estar con mi esposa y con mis dos hijos es mi momento perfecto, sin tener que hacer mucho… Nos dimos cuenta en la pandemia que las cosas simples son las que más uno necesita en la vida, la que más celebras. Cuando tu me hablas de la perfección pienso en mi esposa, en mis hijos, en mi mamá, en las personas que amo”.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA: