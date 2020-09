Para Christina Aguilera besarse con Madonna en la boca no fue para tanto

Entretenimiento

¿Será que la impresión de Aguilera está sesgada debido a que generó más impacto el beso de Madonna con Britney Spears?

Aunque ese beso que compartió con Madonna en el escenario de los MTV Video Music Awards del año 2003 no generó tanto interés como el que la reina del pop plantó solo unos segundos antes -y con un mejor enfoque de cámara- a Britney Spears, con quien compartió esa ya antológica actuación que sirvió para celebrar los 20 años de trayectoria musical de la ambición rubia, la cantante Christina Aguilera ha querido reflexionar ahora sobre un momento que muchos consideran clave en la historia de la cadena musical.

Con la perspectiva que le aporta el paso del tiempo, la estrella del pop parece entender mejor ahora el revuelo que causó el citado número musical y el carácter efectista de un beso televisado que, además, parecía simbolizar la ‘deportividad’ con la que Madonna se disponía a ceder el testigo a una nueva generación de solistas. Sin embargo, antes de que se desataran las primeras reacciones, Christina no consideraba que tales choques de labios fueran “impactantes” en absoluto.

“Sinceramente, en ese momento no me pareció impactante para nada. No llegué a pensar en todo lo que podría venir después. Para mí fue como: ‘Dos chicas besándose, pues vale’. Es cierto que el rédito que se le puede sacar al escándalo es cada vez más extremo y todo eso, pero a mí no me resultó nada chocante”, ha revelado en conversación con la emisora Apple Beats 1.

Por otro lado, Christina ha admitido abiertamente que, como les ocurre a muchas otras compañeras de profesión, la figura y el legado de Madonna han supuesto una de sus principales fuentes de inspiración artística en el mundillo pop, aunque en su caso tuvieron que pasar varios años antes de que pudiera descubrir el amplio catálogo de la diva y entender el “mensaje” que encerraban muchas de sus canciones.

“Madonna, en primer lugar, es la reina de la reinvención y esa actitud marcó mucho mi carrera. Pero es verdad que yo la descubrí tarde. De pequeña no me dejaban ver sus vídeos o escuchar sus temas. A medida que me iba haciendo mayor, empecé a familiarizarme con sus canciones, con su poderío visual y sobre todo con su mensaje”, ha declarado.