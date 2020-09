Quemaron vivo a un hombre sin hogar en Brooklyn

Un hombre sin hogar resultó gravemente herido cuando le prendieron fuego en Crown Heights (NYC), informó la policía ayer.

Justo antes de las 9:30 p.m. del miércoles, oficiales asignados a la iniciativa de reducción de disparos que patrullaban la zona descubrieron al hombre de 46 años completamente envuelto en llamas en la esquina de Schenectady Avenue y Rutland Road, reportó NYPD.

Utilizaron un extintor para apagar el fuego y paramédicos llevaron a la víctima no identificada a un hospital local, en estado crítico, reportó Daily News

Aparentemente un rival le arrojó un balde de líquido inflamable en medio de una discusión y luego salió corriendo, dijo la policía.

La víctima vive en un refugio para personas sin hogar a la vuelta de la esquina de donde fue atacado. No se han hecho arrestos y la policía no ha revelado detalles del sospechoso.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

