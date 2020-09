Piscinas bajo techo reabrirán en Nueva York a fin de mes con sólo 33% de capacidad

Desde el 30 de septiembre las piscinas bajo techo públicas y privadas en parques y gimnasios de la ciudad podrán reabrir al 33%, anunció ayer el alcalde Bill de Blasio.

Durante el verano, unas pocas piscinas públicas estuvieron abiertas y sólo desde finales de julio en la ciudad, debido a la preocupación por el coronavirus.

“A medida que la ciudad de Nueva York continúa con su reapertura gradual y su recuperación económica, nos enorgullece anunciar que estamos listos para reabrir las piscinas cubiertas”, dijo De Blasio ayer en un comunicado.

“Las piscinas son un ancla comunitaria, un centro de ejercicios y un oasis en sus vecindarios, tanto literal como figurativamente. Los neoyorquinos han trabajado duro para luchar contra COVID-19. Dado que las tasas de transmisión siguen siendo bajas, estamos orgullosos de ofrecer más formas de volver lentamente a la normalidad”, agregó el alcalde.

Continuarán con las inspecciones estándar del Departamento de Salud e Higiene Mental (DOH) para garantizar el cumplimiento de las regulaciones estatales. El alcalde instó a los neoyorquinos que presencian hacinamiento u otras condiciones inseguras en las piscinas cubiertas a que lo reporten llamando al 311.

Las piscinas cubiertas son quizá las instalaciones más usadas en algunos gimnasios, especialmente en otoño e invierno, comentó a New York Post Ilse Korey, gerente del Eastern Athletic Club en Brooklyn Heights.

Maggy Siegel, directora ejecutiva de Asphalt Green, una organización de acondicionamiento físico sin fines de lucro con piscinas en el Upper East Side y Battery Park City, dijo que presionó a los funcionarios para el desarrollo.

“Estamos emocionados. Esta (medida) está muy atrasada. Queremos agradecer a toda la gente, tenemos amigos en el gobierno estatal y municipal que se esforzaron por nosotros”, dijo en una entrevista. “Sabemos con certeza que podemos administrar una piscina muy segura” y puso como ejemplo que su organización organizó un campamento de verano con 200 niños, ninguno de los cuales contrajo el virus.

NYC ofrece 12 piscinas públicas bajo techo. La lista puede revisarse aquí.

When can we expect indoor community pools to open? These nonprofits are struggling and need a plan to open! @NYCMayor #OpenOurPools https://t.co/GFVLryaPOh

— Asphalt Green (@asphaltgreen) September 3, 2020