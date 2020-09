6 alimentos que creías bajos en calorías y en realidad son todo lo contrario

Estilo de Vida

Seguir una alimentación balanceada y natural es fundamental para la buena salud. Descubre los productos de consumo cotidiano que consideramos bajos en calorías y son falsos amigos

Seguir una alimentación saludable es uno de los temas más relevantes hoy en día, es por ello que actualmente la calidad de los alimentos en los que basamos nuestra dieta es un aspecto fundamental en la salud, bienestar y por supuesto el peso corporal.

Actualmente contamos con numerosas herramientas que resultan un gran aliado para seguir una nutrición de calidad. También diversos nutriólogos y médicos han evolucionado sus prácticas y cada vez más coinciden en que ha llegado el momento de dejar de contar la calorías y fijarnos más bien en los nutrientes de los alimentos. Si bien las calorías son un concepto importante en la pérdida de peso, la realidad es que para muchas personas suele ser complicado entender de lleno sobre el aporte calórico de los alimentos de consumo cotidiano. Sin embargo parte del equilibrio radica en crear el hábito de seleccionar las mejores fuentes de calorías, es un concepto que se relaciona con un estilo de vida.

Si bien existen alimentos de alto contenido calórico que son considerados un tesoro nutricional, se destacan por su potencial terapéutico, consumirlos con moderación y combinados de forma correcta hace que sean un gran aliado en una alimentación de calidad y sobre todo forman parte importante de diversos planes para perder peso.

Lo que resulta importante es crear un cambio de paradigmas en la manera con la cual nos relacionamos con las calorías, nunca será mejor reemplazar un alimento natural con productos procesados considerados “light”. Si bien son alimentos creados para reducir el aporte calórico de sus versiones originales, lo que sucede es que pocas veces tomamos en cuenta que esa reducción calórica normalmente se relaciona con un mayor contenido en grasas saturadas y menos nutrientes. A la vez normalmente su composición se caracteriza por un uso excesivo de aditivos, conservadores y sodio.

Lo cierto es que existen alimentos de evidente aporte calórico y otros que en muchas ocasiones consideramos saludables y no lo son, de hecho solemos consumirlos cotidianamente sin restricción y no visualizamos su alto aporte en calorías. Te presentamos la lista de los 6 falsos alimentos más comunes y que será de gran utilidad evitar.

1. Muesli

El muesli es un clásico del desayuno, pertenece a la categoría de los cereales y es una tradición de origen suizo que suelen consumir de manera cotidiana también como merienda y cena. Lo cierto que desde que se hizo popular es un alimento considerado saludable, probablemente por que suele ser combinado con fruta, yogurt y semillas, también por que suele elaborarse con ingredientes nutritivos. Sin embargo el problema radica en las versiones comerciales que se destacan por su altísimo contenido en azúcar y en algunos casos jarabes. Un buen consejo es optar por las versiones orgánicas y siempre leer el etiqueta nutricional, de tal forma que el azúcar sea el último y de menor proporción en la lista. Aunque la mejor alternativa es elaborar el muesli casero, utilizando copos de avena natural, frutos secos y semillas (sin tostar y sin sal) y fruta deshidratada de calidad.

2. Fiambre de pavo

El fiambre de pavo es popularmente utilizado como un ingrediente saludable e inclusive ha sido recomendado como un buen complemento para beneficiar la pérdida de peso, esto se debe a su extraordinario contenido en proteínas y bajo aporte en grasas. Sin embargo es considerado una carne procesada y normalmente sus valores nutricionales originales suelen verse alterados. Si bien es una carne ligera y fresca, existen muchas marcas que se relacionan con un alto contenido en azúcares, sal, féculas, leche en polvo, jarabes o proteínas de soja, es decir su contenido en carne de pavo es prácticamente nulo. Es por ello importante optar por las versiones que se caractericen por estar compuestos en mínimo un 90% de carne de pavo.

3. Jugos de fruta

Nunca será recomendable suplir el consumo de fruta fresca por jugos y eso es lo primero que hay que saber. Lo cierto es que en los últimos años se ha vuelto muy popular la jugoterapia, considerada una fuerte tendencia para beneficiar la salud y potenciar la pérdida de peso, sin lugar a dudas resulta una buena herramienta para obtener mejores resultados y obtener un extra en nutrientes. Sin embargo es de vital importancia moderar su consumo y canalizarlo a través de versiones naturales y con combinaciones benéficas. Es indispensable evitar el consumo de jugos de fruta industrializados, los cuales se caracterizan por su alto contenido en azúcares, saborizantes, aditivos y conservadores, a la vez son muy pobres nutricionalmente hablando. También son altos en calorías y se relacionan con alteraciones en los niveles de glucosa en sangre.

4. Puré de tomate

El puré de tomate es uno de los productos más vendidos y para muchos es considerado un gran aliado gastronómico que reduce el tiempo en la cocina. Si bien es un práctico elemento, no brilla por ser la mejor opción en cuestiones de salud. Lo que sucede con este tipo de purés es que suelen ser muy ricos en azúcar y esto hace que aumenten considerablemente sus calorías, a la vez son productos procesados en los que el inmenso valor nutricional de los tomates queda olvidado. Recuerda siempre será mucho mejor preparar purés y salsas de tomate caseros, no olvides agregar aceite de oliva y hierbas de olor, se triplican sus beneficios medicinales.

5. Fruta deshidratada

La frutas desecadas son productos en los cuales fue eliminado su contenido en agua y debido a esto se manera natural se concentran todos los azúcares de la fruta. Lo cierto es que su consumo se volvió popular e inclusive recomendado por su capacidad de aumentar los niveles de energía y por ser frutas, sin embargo es importante vigilar su consumo. Nunca serán reemplazo de el consumo de fruta de mesa fresca y al ser muy ricas en azúcar, es mejor consumirlas únicamente en ocasiones especiales y no como parte de la dieta. Nada más imagínate: una manzana fresca aporta 60 calorías y 100 gramos de manzanas deshidratadas 365 calorías.

6. Yogurt saborizado

No nos confundamos: el yogurt es considerado uno de los alimentos más saludables que existen. Se destaca por su alto contenido en proteínas, vitaminas, minerales y sobre todo contiene probióticos que son fundamentales en la buena salud digestiva e intestinal, por ende se relaciona con el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Sin embargo es muy importante que aprendamos a seleccionar las variantes que sí nos aportan su larga lista de beneficios y el yogurt desnadado y endulcorado, no lo es. Son versiones de productos lácteos industrializados que no contienen el aporte real de grasas saludables, minerales y proteínas de un buen yogurt, a la vez suelen ser muy ricos en azúcar, conservadores y aditivos. Opta por variantes artesanales y orgánicas, como el yogurt griego sin azúcar.