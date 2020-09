Hispano que apuñaló a su novia amenaza con matar a policías del NYPD y suicidarse

Joshua Martínez, de 33 años, es prófugo de la justicia tras matar a puñaladas a su novia la semana pasada, pero el sujeto se aventuró a llamar a la línea directa de información de Crime Stoppers del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

No, Martínez no tiene la menor intención de entregarse, sino que llamó para desafiar a los policías para fueran a buscarlo y prometió quitarse la vida, pero antes amagó con “llevarse” a algunos oficiales consigo, reportó The New York Post.

La novia del sujeto, Carol Nystrom, fue encontrada muerta en su apartamento de Inwood el jueves pasado.

“Llamó y dijo que planea suicidarse disparando y matando a algunos policías”, dijo el NYPD al Post.

🚨WANTED for HOMICIDE: Have you seen Joshua Martinez? Between 9/13/20 and 9/17/20, inside of 420 W 206 St in Manhattan, a 44-year-old female victim was found deceased with multiple stab wounds. If you have any info, call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. All calls are anonymous. pic.twitter.com/yvefErolWO

— NYPD NEWS (@NYPDnews) September 20, 2020