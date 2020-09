Michelle Renaud recibe fuertes críticas tras asegurar que su hijo es vegano y no come dulces

View this post on Instagram

Ser tu mamá es lo más hermoso que me ha podido pasar en la vida ❤️ Debo confesar que aunque la maternidad tiene sus retos, a mi me han funcionado algunos tips que hacen nuestra vida más disfrutable. 1.- Darles tiempo de calidad, que se sientan observados y amados. Eso les da mucha seguridad y tranquilidad evita que hagan cosas negativas para llamar nuestra atención ( berrinche ,portarse mal, tirar cosas etc) 2.- Horarios y Límites . El horario es lo mejor que le puede pasar a una mamá ej saber que tu hijo a las 7:30pm ya se duerme si o si da una paz tremenda ,no solo porque es lo más saludable para tu hijo ya que duerme cuando mas melatonina segrega y descansa mejor cosa que en su desarrollo es lo más benéfico , si no saber que a las 8 pm ya tienes todo el tiempo del mundo para ti y tu pareja hace la experiencia más placentera. Y a tu hijo le da seguridad tener horarios. No tenerlos es como ir a una oficina , que te digan que tienes varias juntas pero no te dan los horarios , imagínense el estrés . 3.- Nada de dulces , aquí todo el mundo me dice “pobre de tu hijo” en mi experiencia con eso, Marcelo no necesita los dulces, el sabe que no son buenos y si llega a comer es uno cada mil años y temprano,los beneficios son que no hace berrinches nunca ( el azúcar que funciona como droga en su cuerpo es lo que hace que se aceleren y se pongan intensos y en el bajón se pongan de berrinche) el sabe a sus 3 años cuidar su cuerpo y comer cosas que lo nutran y lo hagan más feliz . 4.- Mi hijo es vegano lo cual yo creo es lo que hace que sea un niño tan despierto y consciente ( porque su cuerpo siempre recibe alimentos benéficos y no toxinas y procesados que lo pongan a trabajar en una digestión más pesada) eso no me consta pero mi instinto me dice que la alimentación y estimulación que le doy son la causa de que sea como es , ya veré con otro hijo si es verdad o no 😅 pero si recomiendo dar una alimentación aunque no sea vegana que si sea rica en frutas , verduras ,legumbres y semillas . 5.- Platicale y explícale TODO , está descubriendo el mundo ❤️ Y ya IG no me deja escribir más así que 😘😘😘 Disfruten ser mamá !! Trabajen la paciencia que es la mejor virtud 💕