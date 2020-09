Niurka defiende su pronunciación del inglés: “¡Yo lo digo como me da la gana!”

Entretenimiento

La cubana asegura que está muy "vieja para que la estén corrigiendo"

Niurka Marcos mandó una indirecta a quienes la critican por su pronunciación del inglés, ya que uno de sus sellos característicos es aparecer ante las cámaras enviando graciosos mensajes que la muestran como una mujer empoderada y bien plantada.

Fue en la plataforma TikTok donde la llamada “mujer escándalo” colgó uno par de videos para enviar un mensaje a los que se burlan de su manera de pronunciar, pues fiel a su estilo no deja de dar motivos para que hablen de ella, por esto su cuenta causa alboroto todos los días.

Estoy muy vieja para que me estén rectificando 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/m28JRpRAzH — Niurka Marcos. La Aventurera🤣 (@OfficialNiurka) September 16, 2020

La llamada “mami Niu” como le dicen de cariño sus seguidores, escribió al pie de un nuevo clip: “Estoy muy vieja para que me estén rectificando”, grabación que aparece en la cuenta donde tiene casi 3 millones de seguidores.

En el video se puede apreciar a Niurka sentada en lo que parece ser un centro nocturno o un bar y se le oye a una persona corregirla al momento en que ella dice “jashtash” en ligar de hashtag, el famoso “símbolo de gato” o de número para señalar los marcadores de tópicos en las redes sociales.

La también actriz y cantante pronuncia “Jashtash Smirnoff”, cuando de pronto la voz de un hombre, quien no aparece ante la cámara, la increpa al afirmar: “Se dice hashtag”, dándole el ejemplo de la correcta pronunciación de la palabra en habla inglesa.

Ya lo dijo Mami Niurka.💛 pic.twitter.com/g0I5tgDbzk — Adriana (@Adlosh_1) September 19, 2020

Esa corrección encendió los ánimos de la intérprete del tema “La emperadora” y le respondió a su acompañante “Yo lo digo como me dé la gana, ¿entendiste o no, wey?” y concluye “Jashtash ‘ta madre”.

El jocoso video que compartió la vedette cuenta con hasta el momento más de 2 millones de reproducciones, casi 300 000 Me gusta y más de 3 mil comentarios, posicionando a la estrella de telenovelas y reality show en los marcadores de tendencias.

Este video fue la continuación de otro que había compartido anteriormente, donde con su estilo contundente declaró: “El respeto se gana, la admiración se gana. No reclames si no has hecho nada por ganarte el respeto y la admiración”, sin saber a ciencia cierta a quién le estaba dirigiendo la indirecta la famosa artista.

Sigue leyendo