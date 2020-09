Padres vieron desaparecer a su hijo de 5 años en río Harlem; el NYPD sigue la búsqueda

Los padres de un niño de 5 años vieron caer a su hijo al río Harlem, frente a la isla de Randall, y aunque intentaron rescatarlo, el pequeño desapareció en la corriente.

Los hechos ocurrieron el sábado por la tarde, lo que desató una frenética búsqueda por personal del NYPD, del Cuerpo de Bomberos, miembros de la Unidad de Servicios de Emergencia de El Bronx, Queens y Manhattan también fueron llamados para ayudar, pero sin resultados.

Según restigos, el niño vestía pantalones cortos y no llevaba camisa, estaba jugando en un árbol cuando decidió entrar al agua en Bronx Shore Roadm cerca del puente Robert F. Kennedy alrededor de las 2:40 p.m.

En el lugar había varias familias con niños, quienes jugaban cuando vieron al menor desaparecer, reportó el Daily Mail.

NYPD, FDNY, Coast Guard search for 5-year-old who went missing off Randall's Island Parkhttps://t.co/YoQUVrAXhz pic.twitter.com/xWzE5MQYrC

— PIX11 News (@PIX11News) September 19, 2020