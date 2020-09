¿Poco tiempo para cocinar? Prepara pasta en microondas a toda velocidad

Estilo de Vida

La pasta es un alimento básico nutritivo y lleno de energía. Descubre la alternativa más rápida y sencilla para disfrutarla en cualquier circunstancia

La pasta es uno de los productos más básicos en todas las despensas, se trata de un ingrediente sumamente generoso, accesible, nutritivo y de lo más versátil. Entre sus más grandes cualidades se destaca por ser un alimento con un alto valor energético, a la vez es una fuente nutricional muy valorada ya que se compone de hidratos de carbono de absorción lenta.

Lo cierto es que todo se ha dicho acerca de la pasta, en gran parte por que ha sido considerada un enemigo en la pérdida de peso. Sin embargo se trata de mitos sin fundamentos, en cantidades y preparaciones correctas; la pasta es un gran aliado en toda alimentación equilibrada y su consumo se relaciona con grandes beneficios para la salud.

La pasta también se relaciona con extraordinarias cualidades para mejorar el proceso digestivo, gracias a que es un alimento muy suave y de fácil digestión, lo cual facilita la absorción de nutrientes. Su consumo se relaciona con grandes beneficios para aumentar el rendimiento intelectual, ya que el cerebro se nutre de glucosa (la cual se encuentra de manera natural en los hidratos de carbono).

Comer pasta es fácil, sencillo y al alcance de todos, es por ello que es un alimento que no puede faltar en la mayoría de los hogares. La buena noticia es que prepararla no siempre tiene que ser un proceso complicado, tardado y lleno de ingredientes, de hecho aunque no lo creas es posible cocinarla utilizando microondas. Ya sea por necesidad o comodidad siempre es una rápida y eficaz alternativa, lo mejor de todo es que podrás agregar tus condimentos y aliños favoritos.

Receta de pasta al microondas:

Ingredientes:

100 gramos de pasta

1 litro de agua

1 hojita de laurel

1 cucharada de aceite de oliva

Sal gruesa

Modo de elaboración: