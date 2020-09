Tormenta Beta se acerca a la costa de Texas. Se prevé que toque tierra este lunes

Sin aumentar velocidad ni potencia, la tormenta tropical Beta avanza este domingo por el Golfo de México hacia la costa de Texas (EE.UU.), donde se prevé tocará tierra este lunes, mientras que el huracán Teddy pasará ese día cerca de Bermudas, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

La agencia federal mantiene este domingo alertas de tormenta tropical, de huracán y de marejada ciclónica para varios sectores costeros de Luisiana y Texas, donde Beta podría causar acumulación de lluvias de hasta 50 centímetros.

Beta avanza lentamente a 3 millas por hora (6 km/h) hacia el oeste-noroeste de la costa de Texas sin aumentar la potencia de sus vientos máximos sostenidos, que son de 60 millas por hora (95 km/h).

La tormenta comenzó hoy un giro hacia el oeste, según el más reciente boletín del NHC, que la ubicaba a unas 180 millas (290 km) al sureste de Galveston y a cerca de 225 millas (360 km) al este sureste de Port O’Connor, ambas ciudades de Texas.

El centro de Beta se moverá hacia la costa de Texas y probablemente tocará tierra el lunes, y permanecerá cerca de la costa del sureste de Texas el martes.

Here are the Hurricane #Teddy Key Messages for Sunday morning. The full NHC advisory is https://t.co/tW4KeFW0gB and your local weather is at https://t.co/SiZo8ohZMN pic.twitter.com/pMZTdDpjtb

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 20, 2020