Tren del metro se descarrilla en la calle 14 después de que hombre arrojara objetos de metal

Un tren de la línea A se descarriló el domingo en la mañana luego de que un hombre lanzara placas de metal a los rieles.

El hecho ocurrió a las 8:14 a.m. en la estación de West Village en la Calle 14. El tren estaba a 50 metros de detenerse cuando se descarrilló.

Las autoridades dijeron que tres pasajeros sufrieron heridas menores. Uno de ellos fue llevado al Bellevue Hospital.

El reporte indica que las placas fueron dejadas en la escena por trabajadores del MTA. Los objetos se usan para asegurar los rieles en la carrilera.

