Maribel Guardia confiesa que estuvo a punto de morir ahogada con su hijo Julián

Entretenimiento

La cantante reveló que estuvo a punto de morir en más de dos ocasiones, una de ellas ahogada en el mar de Acapulco junto a su hijo Julián

Maribel Guardia es una de las mujeres más bellas del mundo del espectáculo, no solo por su bello rostro, sino que también por el espectacular cuerpo que conserva a sus 61 años, sin embargo, volvió a llamar la atención tras una serie de confesiones en las que aseguró ha estado cerca de la muerte en tres ocasiones.

La primera de ellas, sucedió cuando era muy jovencita. De acuerdo a lo que narró ante las cámaras del programa ‘Ventaneando’, la exesposa de Joan Sebastián sufrió de una extraña enfermedad, la cual la dejó paralítica y sin poder hablar.

“Una vez me dio, parecía que tenía una embolia cerebral, me quedé paralítica y sin habla. La verdad nunca supe qué era, me hicieron exámenes y me dijeron que se me iba a reventar una vena del cerebro, nunca sucedió“, pero por fortuna logró recuperarse, aunque nunca supo cómo lo logró.

Otro terrible acontecimiento que marcó la vida de la guapa costarricense fue cuando estuvo a punto de morir ahogada junto a su hijo Julián, cuando este apenas tenía seis años de edad y así lo relató:

“Una vez casi me ahogo con Julián en el mar de Acapulco, nos llegó una ola y llegó un momento en que no pisaba. Julián estaba chiquito y yo lo solté para que nadara, pero a él le dio miedo y regresó a mis manos. Tenía Julián seis años y gracias a Dios regresó a mis manos porque hubiera sido una tragedia que si se lo hubiera llevado el mar nos hubiéramos ahogado los dos“, explicó que ese día sintió que volvió a nacer.