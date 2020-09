Solo 1 muerto por COVID-19 se registró en todo el estado de Nueva York el domingo

Nueva York

Cualquier muerte significa una tragedia. Pero sin duda el que solo se haya registrado 1 muerto por coronavirus en las últimas 24 horas en todo el estado de Nueva York, es un signo de los resultados positivos que sigue dando la lucha contra la pandemia.

El gobernador Andrew Cuomo informó este lunes que esa sola muerte significaba que el porcentaje de fallecidos había llegado al punto más bajo hasta ahora, solo comparado con los del inicio de la pandemia.

“Ese es el número más bajo que hemos tenido desde que esto comenzó, y una vez más, quiero agradecer a todos los neoyorquinos por sus extraordinarios esfuerzos. El espíritu de comunidad, el espíritu de unidad, los esfuerzos que están haciendo literalmente han salvado miles de vidas”, indicó el Gobernador en un comunicado.

El mandatario neoyorquino también destacó que el domingo se habían registrado 573 nuevos casos adicionales de COVID-19 en 39 condados, lo que llevó la cifra total de infecciones desde que comenzó la crisis de salud a 450,473. Esos test positivos representaron el 0.98% del total de las más de 58,000 pruebas realizadas en todo el estado el último día.

Y otra cifra que se mantiene estable es la de hospitalizaciones por coronavirus, luego que solamente se reportaran 458 personas ingresadas y de ellas 134 en las unidades de cuidados intensivos.

“La salud que está protegiendo no es solo la suya y la de sus familiares, sino también está protegiendo la salud de todos los neoyorquinos. No es solo una cuestión de retórica, es la realidad. Solo falleció un neoyorquino”, resaltó Cuomo, agregando que no nos podemos detener “hasta que ese número de muertes sea cero, pero cuando ven lo que está sucediendo en todo el país, francamente, si miran lo que está sucediendo en todo el mundo, es un logro realmente extraordinario que los neoyorquinos han logrado y los felicito”.