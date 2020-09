Vanessa Bryant le pide a su propia madre que abandone la casa que le compró Kobe Bryant, según declaraciones de la señora

Entretenimiento

"Necesito que te salgas de la casa y quiero que me devuelvas el carro ahora", esto es que lo supuestamente le dijo Vanessa Bryant a su mamá

En una entrevista exclusiva al programa de “El Gordo y La Flaca”, la suegra de Kobe Bryant, Sofia Laine, a su vez madre de la viuda Vanessa Bryant, fue su propia hija la que le pidió que desalojara una casa de tres habitaciones que le habría comprado el basquetbolista en Irvine, California a la señora cuando aún estaba en vida.

Al parecer, Vanessa habría comenzado a vender algunas propiedades y, cuando estaba analizando de cuál sería mejor salir, se decidió por ésta que es donde residía su mamá. La señora también afirmó que la esposa del deportista le pidió el auto que le habían comprado. “Necesito el carro y lo necesito ahora. Posteriormente se lo llevó y lo vendió”. La casa que abandonó la mamá de Vanessa está a nombre de Erika Williams, una asistente del basquetbolista.

Adicional a esto, afirmó que Vanessa no la deja ver a sus nietas y que le explicaron que podía hablarles por Facetime, pero nunca logró comunicarse con las mismas. Ahora vive en un departamento que está pagando Vanessa, pero que la misma le dijo que hasta marzo cubriría el gasto del mismo y que después de eso, ella tendría “Que resolver qué haría”.

La señora Sofia Laine asegura que está enferma de la espalda y que eso le impide trabajar para poder mantenerse. “Mientras Kobe estuvo vivo siempre se encargó de que no me faltara nada”. La señora dice que no tiene ni idea por qué su propia hija ha tomado estas decisiones tan radicales y sobre todo por qué le ha quitado todo tipo de amparo.

Aquí les dejamos la entrevista que le hicieran nuestro amigos de Univision.