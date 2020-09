Arrestan a cuidador hispano por robo y maltrato a anciana de 90 años en Nueva Jersey

Castor Toro fue arrestado después de que supuestamente descuidó y robó miles de dólares a una anciana de Nueva Jersey a la que cuidó durante casi cuatro años, dijeron las autoridades.

Toro (52) fue acusado de robo, engaño, abandono o negligencia de una persona mayor. La víctima no identificada tiene 90 años en la actualidad.

La Oficina del Fiscal comenzó a investigar las actividades de Toro después de recibir una remisión de la oficina del Condado Union. Registros financieros y entrevistas con la familia, amigos y vecinos de la víctima revelaron que desde octubre de 2016 Toro comenzó a desviar dinero de la anciana mientras vivía sin pagar alquiler en su casa de Fanwood.

Durante casi cuatro años, Toro supuestamente abrió tarjetas de crédito a nombre de la víctima sin su consentimiento y usó otras ya existentes para gastos personales, según los fiscales.

También escribió cheques de su cuenta bancaria y la engañó para que le emitiera otros, alegando que eran para “inversiones”, dijeron las autoridades. En total, le robó casi $90 mil dólares.

La investigación también reveló un patrón de presunta negligencia. Toro presuntamente limitó el acceso de la anciana a otras personas y el uso del teléfono, dijeron las autoridades.

En al menos una ocasión, la encerró en su propia habitación. También llevó a la víctima a la oficina de un abogado con falsos pretextos y la obligó a firmar un testamento, nombrándolo como beneficiario, según la oficina del fiscal.

El Departamento de Policía de Fanwood ejecutó el martes 15 una orden de registro en la casa de la víctima, donde incautaron pruebas de los delitos imputados. Toro se entregó a las autoridades el mismo día y la víctima fue trasladada a salvo a la casa de un familiar, indicó Pix11.

Cualquier víctima o persona que sospeche de un caso de abuso o maltrato debe comunicarse con el 911.

Authorities in Union County announced Thursday the arrest of Castor A. Toro, who is accused of stealing almost $90,000 from a 90-year-old Fanwood woman in his care over a four-year span.https://t.co/KmAMj9IbEk

— New Jersey News Network (@njnntv) September 17, 2020