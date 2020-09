¡Atención! Se acerca fecha límite para registrarse para votar el 3 de noviembre en NYC

Este martes se celebra el Día Nacional de Registrarse para Votar, y con motivo de esta conmemoración, el alcalde Bill de Blasio anunció que la Ciudad redoblará sus esfuerzos para incentivar a los neoyorquinos a registrarse antes de la fecha límite para poder hacerlo, la cual vence el próximo 9 de octubre.

Y es que cuando quedan exactamente seis semanas para las elecciones generales del próximo 3 de noviembre, todavía hay muchos neoyorquinos que no se han registrado para votar, y en la mayoría de los casos es por desconocimiento de cómo o dónde hacerlo.

“¡Qué mejor día para registrar para votar que hoy!”, dijo De Blasio en alusión al Día Nacional de Registrarse para Votar, agregando que es muy fácil y se puede hacer en tres formas: “visitando la página online, en persona en cualquiera de las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) o en cualquier oficina local de la Junta de Elecciones o en las oficinas de las agencias gubernamentales municipales y estatales, las cuales también tienen los materiales para registrarse”.

It's #NationalVoterRegistrationDay! Not sure if you’re registered?

You can find out at: https://t.co/W9QwCvkZq7

And remember, the deadline to register is *October 9th!* pic.twitter.com/fHQyXBMju8

— NYCBoardOfElections (@BOENYC) September 22, 2020