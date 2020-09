Combatió incendios en California como preso y el pago fue entregarlo a ICE

Un inmigrante que pasó 22 años preso en una cárcel de California fue entregado a ICE pese a que ayudó a combatir incendios forestales.

La historia de Kao Saelee, de 41 años y oriundo de Laos, fue conocida este martes gracias a un reportaje de The Guardian. El sujeto se encuentra en un centro de detención de ICE en Louisiana y está en proceso de deportación.

NEW: Kao Saelee worked as an incarcerated firefighter in California.

But when his release date came, the state partnered with ICE and transferred him to detention. He now faces deportation to Laos, a country his family fled when he was two years old. https://t.co/GmMjI5YnLF

— Sam Levin (@SamTLevin) September 22, 2020