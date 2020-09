Giovanni Medina publica foto de su hijo Emmanuel: “Tú el amor de mi vida”

View this post on Instagram

Birthday girl! A una semana de mi cumple 44! Lo digo con orgullo porque es el año que Dios me ha confirmado su amor aunque parezca difícil entenderlo . Los tiempos De Dios son perfectos 🙏🏻. Gracias por su amor y lindas palabras siempre . Feliz y agradecida con mi Padre❤️