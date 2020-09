Arrestan a 4 por la muerte de un afroamericano que apareció quemado en una zanja en Iowa

Las autoridades arrestaron a tres hombres y una mujer en relación con la muerte de un hombre afroamericano cuyo cuerpo en llamas fue encontrado en una zanja en una zona rural de Iowa, reportó CNN.

Uno de los hombres arrestados, Steven Vogel, de 31 años, ya estaba en la cárcel por delitos no relacionados y ahora enfrenta acusaciones de asesinato en primer grado y abuso de un cadáver, según el Departamento de Seguridad Pública de Iowa.

“La investigación no ha revelado evidencia que demuestre que los actos contra Michael Williams fueron motivados por su raza ni que su muerte fue el resultado de un crimen de odio”, según un comunicado del Departamento de Seguridad Pública.

NEWS UPDATE: DCI announced criminal charges against 4 individuals in connection to Grinnell's Michael Williams homicide investigation. See names and complaints/affidavits with other developments here: https://t.co/zIrmAJTs5z

