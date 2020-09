Juez de Familia renuncia por escándalo de trío sexual con empleada en Nueva York

Nueva York

Es un "comportamiento vergonzoso", criticó la Comisión de Ética

Michael Hanuszczak, juez de familia de Nueva York, renunció ayer en medio de un escándalo de abuso sexual de una funcionaria de la corte a quien supuestamente preguntó si “sabía cómo hacer un trío” antes de besarla a la fuerza, dijeron funcionarios de ética.

El deshonrado jurista del condado Onondaga (NY) fue acusado por la Comisión de Conducta Judicial del estado Nueva York de “besos no deseados y comportamiento inapropiado hacia dos miembros del personal del tribunal”, escribió en un comunicado el administrador de la comisión, Robert Tembeckjian.

Durante una audiencia posterior, los cargos fueron fundamentados, lo que provocó la renuncia de Hanuszczak y el acuerdo de no volver a buscar ni ocupar un cargo judicial, dijeron las autoridades.

Una empleada que fue asignada al tribunal del juez de 2014 a 2017 presentó una denuncia en marzo de 2019.

Hanuszczak, de 64 años, le había pedido repetidamente a la mujer casada que se uniera a él para cenar, una invitación que ella rechazó, y conversó con ella sobre su vida amorosa, según la denuncia de ética.

La mujer estaba instalando un equipo de conferencias en 2016 cuando el juez, “mientras la miraba y se reía, le preguntó si ‘sabía cómo hacer un trío'”. Un mes después, la mujer fue trasladada a otro tribunal.

“Obviamente, un juez no debe iniciar un beso no deseado con el personal de la corte o proponer una cita ‘discreta’ con un subordinado”, criticó Tembeckjian “Si no hubiera renunciado, mi oficina habría recomendado la destitución del juez Hanuszczak por un comportamiento tan vergonzoso”.

El abogado de Hanuszczak, Robert Julian, dijo que su cliente había servido casi 20 años en el tribunal. “Ha trabajado denodadamente para lograr justicia (…) Él lamenta los errores que ha cometido y su renuncia se ofrece con ese espíritu”, citó New York Post.

