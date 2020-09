Lorena Herrera padece bronconeumonía a causa de la influenza

View this post on Instagram

La mayor conquista será:Conquistarnos a nosotros mismos, De nada nos sirven los logros exteriores , si internamente seguimos siendo frágiles, dominados por nuestros miedos, vacíos, defectos y a Merced de nuestros pensamientos , deseos y reacciones! #FelizSabado Gracias por estar aquí! Love youuuuu 💋🙏💋❤️