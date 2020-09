“Rechacemos el discurso de odio”: Meghan Markle y el príncipe Harry piden salir a votar

Teniendo en cuenta que los duques de Sussex ya no forman parte del núcleo duro de la monarquía británica y, por supuesto, que residen a las afueras de Los Ángeles desde hace ya unos meses, resulta francamente legítimo y respetable, al margen de lo inusual del asunto, que la pareja haya querido animar a sus conciudadanos estadounidenses a ejercer su derecho y deber al voto de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre.

Prince Harry and Meghan Markle urge US public to vote in joint TV interview 📸 Video – Time/Time 100. pic.twitter.com/stEHbrZh76

— HELLO! (@hellomag) September 23, 2020