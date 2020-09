Sé valiente, sé contado

“… la tierra de los libres y el hogar de los valientes”.

La última línea de Star Spangled Banner subraya por qué millones de recién llegados han viajado a Estados Unidos y han arriesgado sus vidas y sus medios de subsistencia por la oportunidad de cantar esas palabras. “Yo soy uno de esos recién llegados” . El año pasado, canté esas palabras por primera vez como ciudadana estadounidense.

Para mí, llegan al corazón de los valores de la democracia estadounidense. ¿Qué significa ser libre? ¿Y qué es realmente “valentía”? Los inmigrantes de hoy y de ayer saben exactamente lo que significa ser valiente por la oportunidad de la libertad. Es lo que trajo a mi familia aquí, hace casi 20 años.

Mi mamá, una guyanesa-canadiense, arriesgó lo que parecía todo, incluida su libertad, para que sus hijos vivieran el sueño americano.

Para hacer realidad ese sueño, se mudó con nuestra familia a los EE. UU. Y solicitó una tarjeta de residencia, pero debido a que no entendía la ley, anuló inadvertidamente su solicitud al salir del país para asistir al matrimonio de su hermano menor. Muchos se habrían rendido, pero la persistencia de mi madre desafió todas las probabilidades una y otra vez.

Su lucha me llevó al momento en el que podía estar de pie en una gran habitación con paredes de marfil revestidas con más de 200 sillas de plástico negro en el edificio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) en Baltimore, Maryland, no lejos de donde sonaba el himno nacional. originalmente escrito. Con otros 49 nuevos estadounidenses de 28 países diferentes cantamos las palabras “O’er the land of the free and the home of the brave”. No pude evitar pensar en el tipo de valentía que los demás en la sala tenían que mostrar para ser llamados ciudadanos estadounidenses.

La valentía de hoy en día puede ser el simple acto de completar el formulario del censo.

El censo es importante por muchas razones diferentes, se trata de asegurarse de que se valoren sus opiniones y su voz, aunque no sea elegible para votar. Se trata de reducir el tamaño de las clases: no se pueden construir escuelas a menos que tengamos un recuento preciso de cuántos niños hay en su comunidad. Más de 1,5 billones de dólares en recursos federales provienen de estadísticas derivadas del censo.

Se ha jugado mucha política con el censo este año, y el Presidente Trump quiere eliminar a las personas indocumentadas del conteo del censo. Pero la Constitución de los Estados Unidos dice que nuestro país debe contar a todas las personas. Los presidentes Reagan, Carter, Bush I y II y Obama defendieron el principio de que el censo cuenta a todas las personas, independientemente de nuestro estado migratorio. Debemos levantar la voz ahora y decir: ¡Contamos!

El acto más simple y valiente que puede realizar por su familia y sus seres queridos es completar el formulario del censo. Hay tres formas de responder a uno mismo:

Conéctese y complete my2020census.gov

Complete el formulario en papel. Recibirá un formulario por correo de la Oficina del Censo si aún no ha respondido.

Llame a la Oficina del Censoal 844-330-2020 (inglés), 844-477-2020 (criollo haitiano), 844-468-2020 (español)

Como ciudadana estadounidense recién naturalizada y alguien que ha sido indocumentada, puedo decirles que debemos unirnos o corremos el riesgo de debilitar los cimientos mismos de nuestra nación. El censo es la forma en que rechazamos las tácticas de “divide y vencerás” de los extremistas partidistas, y cómo estamos a la altura de las palabras finales de nuestro himno nacional, “la tierra de los libres y el hogar de los valientes”.

-Keshia Morris Desir es mánager del proyecto del Censo en Common Cause