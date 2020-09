Carolina Sandoval sale en leggins traslúcidos y top y le dicen que “Está flaquísima”

View this post on Instagram

…mis amores acá descargando un poco esta noche porque a veces nosotras mismas no nos sentimos bien con lo que vemos en el espejo y por falta de aprobación no vemos lo perfectas que somos y cuando digo perfecta es algo “metafórico” porque PeRfECTo es Dios👉🏻te lo dice alguien que fue insegura, acomplejada y que no le contaron sino que lo vivió…hoy soy feliz reflexionando, divirtiéndome y dándole cariño a mi piel By the way con mi #lumispa 🌸. . .. … #cosasquelepasanalavenenosa #eltrasnochoconcaro #lareinadelafaja #fyp