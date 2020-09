Congresistas reaccionan a comentarios de Trump de no comprometerse a entregar el poder

Varias voces republicanas en el Congreso, entre ellos el líder del Senado Mitch McConnell, han contradicho al presidente, Donald Trump, luego que pusiera en duda la realización de una transición pacífica en caso de ser derrotado en las próximas elecciones presidenciales.

En una rueda de prensa de este miércoles, Trump se negó a comprometerse a entregar el poder de manera pacífica si pierde ante el demócrata Joe Biden. “Tendremos que ver qué pasa”, respondió cargando de dudas nuevamente al proceso de votación.

La inquietud sembrada por el presidente recibió una respuesta categórica del líder republicano en el Senado. McConnell tuiteó este jueves que “el ganador de la elección del 3 de noviembre será proclamado el 20 de enero. Será una transición ordenada tal como ha sido cada cuatro años desde 1792”

The winner of the November 3rd election will be inaugurated on January 20th. There will be an orderly transition just as there has been every four years since 1792.

El proceso de cambio presidencial ha sido una garantía de la política estadounidense prácticamente desde su fundación.

Pese a que McConnell no mencionó directamente a Trump, está claro que su tuit fue una respuesta a los comentarios del presidente, quien un día antes repitió sus críticas contra el sistema de voto por correo. “Ustedes saben que me he quejado insistentemente sobre las boletas, serán un desastre”, respondió a los periodistas.

“Si se deshacen de las boletas tendremos… será una transferencia… será muy pacífica. No habrá una transferencia, francamente, habrá una continuación”, agregó Trump dejando claro que solo piensa en el triunfo en noviembre.

Mitt Rommey, senador republicano por Utah y quien frecuentemente critica a Trump, escribió en Twitter: “Una transición pacífica es fundamental para la democracia; sin eso, está Bielorrusia”, escribió dando el ejemplo del país Europeo que atraviesa una crisis política ante la denuncia de fraude electoral del presidente Alexandr Lukashenko, quien no fue reconocido como ganador legítimo por Estados Unidos.

“Cualquier sugerencia de que un presidente pueda no respetar esta garantía constitucional es impensable e inaceptable“, agregó Rommey.

Fundamental to democracy is the peaceful transition of power; without that, there is Belarus. Any suggestion that a president might not respect this Constitutional guarantee is both unthinkable and unacceptable.

Marco Rubio, senador republicano por Florida y contendor de Trump en 2016 también escribió en la red social: “Tal como lo hemos hecho por los últimos dos siglos, tendremos una legítima y justa elección. Puede tomar más de lo usual conocer el resultado, pero será válido y al mediodía del 20 de enero de 2021, el presidente jurará pacíficamente”.

As we have done for over two centuries we will have a legitimate & fair election

It may take longer than usual to know the outcome,but it will be a valid one

And at noon on Jan 20,2021 we will peacefully swear in the President

— Marco Rubio (@marcorubio) September 24, 2020