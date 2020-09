Facebook: Joven planea fiesta para exponer infidelidad de su novio con su mejor amiga

De las sonrisas a la vergüenza en par de minutos...

Una joven decidió exponer públicamente a través de una fiesta que transmitió por Facebook a su novio y a su mejor amiga, quienes supuestamente mantenían una relación sentimental a escondidas.

El video que se subió hace dos días en la cuenta de FB “Isma Que Vida La Mía” supera el medio millón de “likes”. Las imágenes muestran al trío en el espacio exterior de un centro comercial que parece ser en Ecuador donde supuestamente la joven convocó a una fiesta con motivo del cumpleaños de su pareja.

“De verdad que yo me siento demasiado emocionada porque jamás en la vida me imagine que mi mejor amiga, mi novio y yo nos íbamos a llevar tan bien, hemos formado un equipo tan espectacular… Cuando yo he estado mal, ellos han estado ahí para mí”, inicia la novia en su exposición.

“Pero hoy día yo quiero también que ustedes ven unas palabras hermosas que yo he encontrado, que a mí me han encantado; y, sobre todo, me han hecho ver cómo el amor de nosotros que es tan grande, pero tan grande que el de ellos sobrepasa…demasiado”, añade en su alocución.

“Yo quiero que vean lo que puse detrás de sus sillas”, emplaza la chica. “Son unas palabras de amor que de verdad a mí me han dejado impresionadas”.

La indignada había colocado papeles con copia de los pantallazos de los mensajes de amor entre su novio y su mejor amiga a través de WhatsApp.

“Yo pensé que nos queríamos, pero tampoco así”, espeta la anfitriona.

“Y yo quiero decirte unas palabras, no te vayas, quédate aquí, es que eres mi mejor amiga…Pero, por favor, ven acá, yo quiero hablarte”, continúa la joven mientras se dirige a su amiga que intenta por todos los medios abandonar la escena.

El presunto novio también hace lo propio, pero ella lo jala por la mano.

“¿Qué pensabas?, ¿que no me iba a dar cuenta? Tú pensabas que yo era una tonta, que cuando los dejaba solo en la casa yo no veía sus miradas”, recuerda la muchacha.

De nuevo, le habla directamente a la otra: “De verdad que no pensé que tú fueras capaz de hacerme esto. De todas las personas con las que pensé que él podría hacerme eso, ¿contigo?, ¿en serio?, nunca me imaginé que sería con mi mejor amiga”.

¿O sea, yo quiero que tengas un poco de vergüenza. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento?”, insiste la traicionada.

“Soy tu mejor amiga. ¿Qué te pasa?, ¡pero escúchame!”, agrega la muchacha.

“Todos los hombres son cortados con la misma tijera. Todos los hombres son iguales”, asegura la chica. “Ya nadie te va a impedir ser feliz con él. Sé feliz con él”, repite.

“Ya yo no aguanto estar más aquí, disfruten”

Antes de irse, la joven pide un aplauso de los presentes y le dice al mariachi que siga la fiesta.

Algunos usuarios simplemente no creen la escena, y piensan que fue planeada para ganar visibilidad en redes sociales.

Los incrédulos cuestionan la “mala actuación” de la supuesta engañada, los pocos asistentes a la actividad, así como la ausencia de mujeres entre los invitados.