Gigi Hadid y Zayn Malik presentan a su primer bebé

¡Ahora sí! Gigi Hadid y Zayn Malik acaban de confirmar que se han convertido en padres. El bebé, que ha sido una niña, llegó al mundo el pasado fin de semana y por el momento han preferido no hacer público el nombre que han elegido para ella.

Lo que sí han desvelado han sido un par de imágenes en las que solo se puede ver su manita sujetando la de su famoso padre, que es muy fácil de identificar debido a los muchos tatuajes que decoran esa parte de su cuerpo.

“Nuestra pequeña ya está aquí, sana y preciosa. Intentar describir con palabras lo que siento ahora mismo sería imposible. El amor que siento hacia este pequeño ser humano es algo incomprensible. Me siento muy afortunado de conocerla, de poder decir que es mía y agradecido por la vida que vamos a compartir juntos”, ha escrito el antiguo componente de One Direction en Twitter.

Our baby girl is here, healthy & beautiful🙏🏽❤️to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw

— zayn (@zaynmalik) September 24, 2020