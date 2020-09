Preso escapa cuando iba a ser presentado ante un juez para su sentencia

Un preso escapó de la custodia de las autoridades en el momento en que iba a ser presentado ante un juez para ser sentenciado.

Nickolaus Garrison, de 34 años, protagonizó un escape de película en la corte del condado de Highland en Ohio. Las imágenes muestran cuando el sujeto se libra de la custodia de dos agentes, entra a un corredor y luego huye por unas escaleras.

Relacionado: Arrestan en California al padrastro de latina asesinada en Miami en 2004

Los agentes lo persiguen, pero ninguno logra darle captura. Uno de los uniformados puso su vida en riesgo cuando intentó atrapar al sujeto. El agente debió ser tratado por costillas rotas y una contusión.

Al hombre se le iba a sentenciar por posesión de metanfetaminas.

Highland County Sheriff: Nickolaus Garrison escapes the courtroom and a bailiff dives head first after him. He's still on the run. At 5, you'll see video of it all go down. @Local12 pic.twitter.com/ONIt988118

— Alexa Helwig (@AlexaHelwig) September 24, 2020