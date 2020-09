Adrián Vadim, el hijo de María Celeste, se lanza como cantante: “Mi mensaje es emocionar”

"Toda mi vida he vivido abajo del ala de mi madre, ella es como un águila y siempre me ha apoyado"

Ya es un hecho… Hoy, 25 de septiembre, Adrián Vadim, el hijo de María Celeste Arrarás, se lanza oficialmente como cantante estrenando su primer sencillo ‘Space’. Su sueño y el de su mamá cuando en el año 2000 lo adoptó y lo trajo desde Rusia con la ilusión de darle una vida llena de amor y triunfos se está cumpliendo.

Hablamos con Adrián Vadim, quien nos asegura que su gran propósito no es ser famoso, sino que sus canciones, sus sentimientos expresado en letra y música recorra el mundo llevando amor, provocando emociones, y tocando almas.

-Si te miras a un espejo, ¿quién es Adrián Vadim?

(Adrián Vadim): Soy un joven que está tratando de conectar con el mundo y las personas a través de su música, y espero que un día me puedan reconocer por Adrián Vadim: un cantante que trata de hablar de la vida, de las cosas que me han pasado. Yo no hago esto por fama, yo hago esto por que me encanta, y si tú haces lo que amas jamás vas a trabajar. Yo deseo que me vaya bien en mi lanzamiento porque le quiero enseñar al mundo quién soy. Mi mensaje es emocionar, y esa es la persona que yo veo en el espejo.

-Tú naciste entre cámaras, fotos y vida pública pero acompañando a tu mamá, hoy eres el protagonista, ¿cómo te sientes?

(A.V.): Para decir la verdad un poco nervioso porque toda mi vida he vivido abajo del ala de mi madre, ella es como un águila y siempre me ha apoyado con todo, con los estudios, con la comida, con la casa… Pero ahora que estoy empezando este proyecto grande me siento un poco nervioso, porque no sé si me va a ir bien.

-¿Cómo es trabajar con tu mamá, pues ella es tu manager y está detrás de todo esto?

(A.V.): Somos como dos personas en un negocio trabajando juntos, nadie está detrás de la otra, mi mamá y yo somos socios en este sueño. Estas tres canciones que estoy trabajando, hace un año que estamos en esto, el proceso de escribir y cantar… Ella me ayuda con el dinero, pero también ella me da muchas ideas. Por ejemplo, cuando estamos trabajando cosas con mi música ella es directa. Mi mamá es la productora ejecutiva.

-¿Cómo nacen estas tres canciones, ‘Space’ es la que estrenas hoy?

(A.V.): Tienen que ver con algo que me pasó en la vida. ‘Space’ trata de cuando tú estás enamorado y sientes este fuego adentro de ti y tú crees que todo está yendo bien, y la persona que está contigo te dice que necesita un espacio. Eso le pasa a todo el mundo, no importa si es una novia, novio, yo hago mi experiencia, pero también trato de conectar con los otros… ‘Sunrise, Blue Eyes’ trata más del amor a primera vista… Y ‘Just Who I Am’, es mi himno, habla de como de pequeño me convertí en el hombre que soy, especialmente por ser adoptado, es como mi identidad simplemente.

-Ya es un clásico dentro de la familia la historia de que tu madre descubrió tu talento escuchándote cantar en la ducha, pero ¿cuándo y cómo convertiste tu pasión en profesión?

(A.V.): Empecé con clases de canto, porque yo tengo una voz bonita pero también necesitas técnica, como cuando haces cualquier cosa en la vida. Yo no puedo armar una silla sin tener práctica, conocimiento, es imposible y lo mismo con cantar. He hecho como 20 clases solamente en el curso de 4 años, eso es nada prácticamente… Empecé con coverse de otros artistas que tenían mi estilo de voz, y de ahí comencé a investigar qué estilo era para mí y ahora estoy aquí, lanzando mis tres canciones.

-Hoy ‘Space’ deja de ser tu bebé y se la entregaste al mundo, ¿cómo te sientes?

(A.V.): Es un día de muchas emociones, de muchos nervios también porque tú nunca sabes si a las personas le va a gustar la música, yo espero que sí porque trato conectarme con las personas, mis canciones hoy son en inglés, eso ni significa que en el futuro no las vaya a hacer en español.

ESCUCHA AQUÍ ‘SPACE’: