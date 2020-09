Anel Noreña demanda a Alejandra Ávalos por asegurar que Manuel José es hijo de José José

Hace unos días, Alejandra Ávalos aseguró que los genes de Manuel José son exactamente iguales a los del "Príncipe de la Canción"

A unos días de cumplirse el primer aniversario luctuoso de José José, los escándalos en torno a la supuesta paternidad fuera de su matrimonio continúan. Y es que, en días recientes, Alejandra Ávalos habló nuevamente sobre el tema, asegurando que el “Príncipe de la Canción” es padre de un joven colombiano llamado Brian Álvarez, quien se ha dado a conocer bajo el nombre artístico de Manuel José.

“Han llegado a mi vida confesiones por parte de gente muy allegada a José José, ya en este momento hay tres personas quienes han confirmado conmigo que Manuel José es su hijo. A mí Manuel José no tenía que decirme que era su hijo, yo lo descubrí porque sus genes son exactamente iguales a los del padre“, aseguró la cantante durante una entrevista para el programa matutino ‘Hoy’, por lo que, Anel Noreña, exesposa del intérprete de “Gavilán o paloma” confirmó que ya entabló una demanda en contra de Ávalos por dichas declaraciones.

“Alejandra Ávalos ha confundido lo que quiere decir la libre expresión y hacer comentarios con dolo, con perversidad y mentiras. Todo lo que dice son suposiciones“, sentenció la madre de José Joel y Marysol Sosa junto a su abogado, quien mostró la demanda que ya fue presentada ante las autoridades de la Ciudad de México por daño moral, y por la que tendrá que mostrar en un tribunal las pruebas de la paternidad de José José, de lo contrario tendrá que pagar la reparación del daño.

Por su parte, Alejandra Ávalos reveló durante una entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’ que no está enterada de dicha demanda, por lo que está tranquila ya que siempre ha hablado con la verdad y mandó un mensaje a Noreña e hijos:

“Pido respeto para mí y para la memoria de mi querido amigo José por parte de la familia Sosa Noreña. A mí no me consideren, no tenemos, tienen esas personas algo, pero yo me declaró en paz con esas personas y con mis sentimientos y con José José“, expresó.