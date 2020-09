Demócratas en la Cámara podrían aprobar nuevo paquete con cheques de estímulo la próxima semana

Los legisladores trabajan en un borrador de una propuesta más reducida

Los demócratas en la Cámara de Representantes trabajan en un nuevo borrador para un paquete de estímulo en un intento por agilizar el proceso de negociación con los republicanos, estancado desde hace meses.

La legislación de $2.4 billones de dólares, que podría incluir una nueva ronda de cheques de estímulo, también busca atender las demandas de legisladores en estados bisagra que se juegan su reelección el próximo 3 de noviembre, según los reportes de medios nacionales. Múltiples reportes de prensa han anticipado la posibilidad de que si no se actúa pronto, ayudas como un nuevo cheque de estímulo no serían posibles hasta pasadas las elecciones.

La expectativa es que la nueva medida demócrata sea aprobada la próxima semana en el cuerpo legislativo.

La ley HEROES fue aprobada por los demócratas en la Cámara en mayo, sin que haya sido considerada seriamente por los republicanos.

Aunque la cifra de los demócratas en la nueva propuesta, $2.2 billones de dólares, es mucho menor que la requerida bajo HEROES Act ($3.4 billones), sigue siendo mucho más cuantiosa que la que los republicanos están dispuestos a aceptar para alcanzar un acuerdo, destaca el reporte de la cadena FOX. La mayoría de los miembros de ese partido, incluyendo Trump, se inclinan al desembolso de $1.5 billones.

Sin embargo, algunos demócratas como Dan Kildee apuestan a que el número puede acercar a las partes en un acuerdo satisfactorio.

“Cuando hablas de unos $2.2 billones y $1.5 billones tú estás en el territorio de hacer un trato”, indicó Kildee, según citado por la referida cadena.

Aunque los demócratas habían bajado la cantidad que estaban dispuestos a aceptar a $1 billón menos en medio del estancado proceso de negociaciones, los senadores republicanos quieren reducir el paquete aún más.

“Estamos tratando de ver cómo movemos la negociación hacia adelante porque creemos que los estadounidenses necesitan ayuda. Así que vamos a tratar”, director el encargado de la Comisión de Reglas de la Cámara, Jim McGovern. “Lo estamos viendo todo otra vez y la esperanza es que podamos venir con algo”, agregó.

En una reunión ayer entre la delegación demócrata encabezada por la líder de la mayoría en la Cámara, Nancy Pelosi, la líder instruyó al equipo a desarrollar una propuesta reducida.

“Todavía estamos luchando por un acuerdo”, Pelosi dijo a los presentes en la reunión según una fuente familiarizada con el proceso que citó Político.

“De ser necesario, nosotros podemos formalizar la petición votando por la legislación en la Cámara”, habría indicado la demócrata con mayor poder en la Cámara.

Aunque no está claro el contenido del proyecto, un reporte de The Washington Post no descarta la inclusión de disposiciones para nuevos cheques de estímulo, así como ayuda a pequeños negocios, asistencia por desempleo y fondos para ciudades y estados, entre otros.