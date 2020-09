El misterioso monte sagrado en Australia al que no se puede acceder ni con Google Maps

Por ser un sitio sagrado, Google Maps eliminó las imágenes compartidas por usuarios de la aplicación de la cima del monte Uluru, ubicado en el Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta Australia, reportaron esta semana medios en ese país.

Para cumplir con los deseos del pueblo anangu, dueños tradicionales del territorio, en principio las autoridades australianas prohibieron a los visitantes acceder físicamente al Uluru en octubre de 2019.

Google Maps, sin embargo, seguía permitiendo que los usuarios obtuvieran y compartieran visuales del lugar.

Five Shades of #Uluru 😍 Depending on day time and light conditions Uluru will change its face and color many times, sometimes even within minutes. pic.twitter.com/slqdIQoYZA

— SEIT Outback Australia (@SEITOutbackAU) September 21, 2020