Podrían cerrar comercios y escuelas en vecindarios de Brooklyn y Queens por alza de casos de COVID-19

Este fin de semana realizarán inspecciones en localidades de mayoría judía ortodoxa. Si la infección sigue en alza, revertirán la apertura de tiendas y planteles privados el próximo lunes

La Ciudad no dará tregua a la escalada de la tasa de infección de COVID-19 en algunas localidades en la franja sur de Brooklyn y en Williamburg, así como Kew Garden y Edgemere-Far Rockaway, en Queens. Este viernes las autoridades de Salud anunciaron que no les temblará el pulso para tomar medidas más extremas en las próximas horas como el cierre de escuelas privadas y negocios no esenciales.

En una accidentada rueda de prensa en Gravesend Park, en Brooklyn, que fue interrumpida varias veces por judíos ortodoxos residentes del sector que gritaban en contra de las autoridades de Salud, Dave Chokshi, comisionado del Departamento de Salud de la Ciudad (DOHMH) advirtió que si los casos siguen experimentando un ascenso se aplicará una “reducción inmediata de actividades”, solo en los nueve códigos postales afectados. Además, la prohibición de reuniones de más de 10 personas y multas por la no utilización de máscaras.

“Este puede ser el momento más delicado al que nos enfrentamos desde que iniciamos la reapertura en la Gran Manzana, los contagios concentrados en estos vecindarios, pronto podrían evolucionar hacia una transmisión comunitaria generalizada. Actuaremos tan rápido como la situación lo requiera”, dijo el Comisionado.

Tan pronto como el próximo lunes en la noche, se podrían tomar las medidas de cierre, las cuales serían las primeras que se registrarían en la ciudad desde que se inició la fase de reapertura, el pasado 18 de junio.

El riesgo de otro cierre general

En Brooklyn, el brote ha afectado a barrios que son predominantemente hogar de judíos ortodoxos. Un eje que ha encendido todas las alarmas es el denominado grupo ‘Ocean Parkway’, que incluye a Midwood, Borough Park y Bensonhurst.

El aumento de pruebas positivas también se detectó esta semana en Williamsburg, otro importante centro de la vida jasídica.

La gran preocupación mostrada por las autoridades locales, es que si el brote se propaga más en esas comunidades ortodoxas, podría comenzar a afianzarse en otros lugares, con consecuencias aún más graves. Si la tasa de positividad general de la ciudad alcanza el 3%, eso desencadenaría un nuevo cierre económico en los cinco condados, incluido el cierre de las escuelas públicas.

“Si no hacemos lo correcto en este instante, tendremos que apelar a una decisión muy difícil de cierre generalizado como ya ocurrió en Israel, por ejemplo”, dijo el Dr. Mitchell Katz, director Ejecutivo de NYC Health + Hospitals. (H+H).

Para hacer cumplir las normas, utilizarán componentes del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), quienes investigarán las denuncias que señalan a estas comunidades de ignorar las normas de distanciamiento social y el uso de máscaras, lo cual podría ser más acentuado cuando se acercan conmemoraciones como el Yom Kippur (Día de Expiación) que implica grandes congregaciones en templos.

Las revisiones y las inspecciones se realizarán este fin de semana en tiendas, escuelas, templos y otros espacios públicos.

“¿Dónde están los test?”

Mientras Katz y el director de la Unidad de ‘Prueba y Rastreo’, Ted Long, trataban en el corazón del vecindario Gravesand Park de explicar a los medios locales las acciones para revertir un posible gran rebrote de la infección, cuando de manera airada un miembro de la comunidad jasídica interrumpió la sesión varias veces, calificando como “falsos y mentirosos” a las autoridades de Salud de la Ciudad.

“No es verdad que han hecho tantas pruebas para determinar que han aumentado los casos en nuestros vecindarios. Todo esto es una gran falacia. ¿Dónde están los test?”, gritó Heshy Tischler, quien se identificó como residente de uno de los vecindarios que podría sufrir en las próximas horas una reversión de los avances en la normalización de las actividades comerciales y educativas.

Cierran cuatro ‘Yeshivá’

El alcalde Bill de Blasio dijo este viernes que revisiones iniciales lamentablemente habían obligado a emitir órdenes de cierre de cuatro ‘yeshivá’ (escuelas de estudios religiosos para varones) por violaciones de las reglas de distanciamiento social.

“Este es un indicador de algo por lo que lucharemos por un tiempo aquí”, concluyó.

Las autoridades no dudan que el pico inicial de contagios ocurrió entre el 1 de agosto y el 19 de septiembre, en el tramo de Brooklyn llamado ‘Ocean Parkway Cluster’ en donde se han triplicado las tasas de coronavirus durante un período de siete semanas.

A principios de esta semana, estos vecindarios habían representado uno de cada cinco de todos los casos nuevos de COVID-19 en toda la ciudad desde el pasado sábado, aunque dado el crecimiento desde entonces, esa proporción probablemente sea más alta ahora.

¿Dónde está remontando el COVID-19?

De acuerdo con cifras oficiales nueve localidades en donde la tasa de infección se encontraba antes del 1 de agosto por debajo del 1%, siguen mostrando avances en el número de infectados de una manera desalentadora: