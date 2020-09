Turista murió atacado por un oso en parque de Alaska, dos días antes de su cumpleaños

Austin Pfeiffer, joven cazador de Ohio, murió atacado por un oso grizzly al otro lado del país, en un parque nacional de Alaska.

Pfeiffer, de 22 años, estaba visitando el Wrangell-St. Elias National Park en un viaje de caza de alces de 10 días, cuando fue atacado por un oso el domingo, anunció el Servicio de Parques Nacionales (NPS) de EE.UU.

Pfeiffer iba a cumplir 23 años dos días después de su muerte. El ataque ocurrió cerca del drenaje de Cottonwood Creek, un área de tundra mixta y tierras boscosas con una densa vegetación, mientras el grupo de caza estaba recuperando carne de un alce cazado el día anterior.

NPS detalló que fue “la primera muerte conocida por mutilación de osos registrada en Wrangell-St. Elias desde que se estableció el parque en 1980″.

Según el reporte, fue un ataque sorpresa y los cazadores no tuvieron tiempo de disparar ni de usar aerosol para espantar osos.

Un compañero de caza que estaba con Pfeiffer al momento del ataque fue evacuado de forma segura por aire. Los patrulleros de Alaska Wildlife pudieron recuperar el cuerpo de la víctima al día siguiente.

No hubo evidencia de que el oso todavía estuviera en el área y no se sabía que ningún otro visitante del parque estuviera en las cercanías de la zona del ataque.

El parque y la reserva tienen un tamaño de más de 13 millones de acres y el incidente ocurrió en un área remota a aproximadamente 50 millas aéreas de la comunidad más cercana, Northway, detalló Fox News.

