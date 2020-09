23 años de cárcel: despechado mató a hispana porque lo rechazó en Nueva Jersey

Helder Rosa se declaró culpable y fue sentenciado a 23 años de prisión por matar a puñaladas a Leydi Lemos Delgado en Hamilton, Nueva Jersey.

Rosa (38) fue sentenciado el miércoles a un poco menos del tiempo (25 años) acordado al declararse culpable de homicidio agravado, dijeron las autoridades.

Confesó que mató a Lemos el 12 de mayo de 2019, Día de las Madres. Ella tenía dos hijos y había dejado a Rosa, pero a veces compartían un apartamento por razones financieras, dicen los fiscales.

Rosa la apuñaló y luego a sí mismo varias veces. Después llamó al 911 e informó sobre un agresor en su casa, pero colgó cuando se le pidió que describiera al intruso, dijeron los investigadores.

Los oficiales encontraron muerta a Lemos (32) y herido a Rosa, sin querer responder preguntas.

Familiares de la occisa dijeron a los detectives que Rosa era obsesivo, siempre llamaba y enviaba mensajes de texto para preguntar dónde estaba y se negaba aterminar la relación.

Según la fiscalía, el crimen fue particularmente atroz, cruel y depravado. Rosa ha estado detenido desde la muerte de Lemos, destacó The Trentonian.

