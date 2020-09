3 dietas que debes evitar si tu objetivo es adelgazar

Hay dietas que no ofrecen las garantías necesarias para recurrir a ellas con seguridad

No todo vale al momento de adelgazar, ya que no todas las dietas son vías óptimas y saludables para tener nuestro en buenas condiciones, y esto lo veremos a continuación con las siguientes 3 dietas que no deberías usar para bajar de peso.

1. Dieta Lutz

Una entrada del portal Ok Diario indica que la dieta Lutz es un régimen de alimentación que propone priorizar el consumo de alimentos que concentren muchas grasas y proteínas en detrimento de aquellos cuyo fuerte sean los hidratos de carbono.

Uno de los problemas de esta dieta es que deshacernos de los carbohidratos de carbono también puede implicar dejar de consumir alimentos que sean fuente de nutrientes importantes para el cuerpo y que probablemente no encontremos en los alimentos con mucha proteína o grasas.

2. Régimen de Shelton

Según el régimen de Shelton, cada comida debe componerse únicamente de una única categoría de alimentos porque, supuestamente, esto no implicaría un incremento de peso. Específicamente, esta dieta propone no combinar los alimentos ácidos con los alcalinos.

Esta dieta no tiene pruebas científicas que los respalden, y las combinaciones que posibilita pueden ser muy monótonas y para nada motivadoras, lo que puede desanimar a quien la emplee para adelgazar.

3. Dieta de los astronautas

Como su nombre sugiere, la dieta de los astronautas intentaría imitar el régimen alimenticio que un astronauta debe seguir mientras se encuentra en el espacio. Esta dieta propondría perder 3 kilos en 3 días.

Esta dieta, además de ser bastante restrictiva, deja abierta la posibilidad de sufrir un efecto rebote que eche a la basura todo el efecto realizado. Por otro lado, induce carencias nutricionales en el organismo.

Lo mejor que puedes hacer es buscar la asesoría de un nutricionista para que te indique cuál es la mejor dieta de adelgazamiento para ti. Su evaluación corresponderá a tus características, fortalezas y capacidades, por lo que su sugerencia debería ser personalizada.

