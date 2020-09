8 ciudades de Texas en alerta: hallan ameba devoradora de cerebros en el suministro de agua

Los residentes de ocho ciudades han sido alertados de que se encontró una ameba come-cerebros en un suministro de agua en el sureste de Texas, lo que llevó a uno de los pueblos a emitir una declaración de desastre, reportó CNN.

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas emitió un aviso de agua a los residentes atendidos por la Autoridad del Agua de Brazosport advirtiendo a los clientes que no usen agua debido a la presencia de Naegleria fowleri, una ameba que come cerebros, encontrada en el suministro de agua el viernes por la noche.

“La Comisión de Calidad Ambiental de Texas, bajo la dirección de la Oficina del Gobernador, está trabajando con la Autoridad del Agua de Brazosport para resolver el problema lo más rápido posible”, se lee en el aviso.

