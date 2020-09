Irina Baeva denuncia en redes el acoso de un reportero de Telemundo mientras se ejercitaba en Central Park

View this post on Instagram

¡IRINA BAEVA EXPLICA POR QUÉ EXPLOTO CONTRA EL REPORTERO DE SUELTA LA SOPA! Tras el escándalo que protagonizó la novia de #GabrielSoto #IrinaBaeva ahora ella se manifiesta explicando los motivos de su reacción ante la persecución del periodista de #sueltalasopa así mismo reconoce que fue un error de su parte compartir su ubicación en tiempo real ¿A TI QUÉ TE PARECE?… Tu equipo #ElisaBeristain #JavierCeriani #ChismeNoLike #ChismeEnVivo #EduardoMytzu