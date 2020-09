NYPD investiga la muerte de 3 bebés en apenas dos días

NYPD está investigando la muerte de tres bebés en sus respectivos hogares en Manhattan, El Bronx y Brooklyn, entre jueves y viernes.

El último caso reportado fue el de Sakhem Martínez, recién nacido de un mes que murió ayer en Morrisania, El Bronx. Fue encontrado inconsciente por la policía que atendió una llamada cerca de las 6:15 p.m. en un apartamento en Findlay Avenue.

FDNY le administró resucitación cardiopulmonar (RCP) en la escena. Luego fue trasladado a un hospital, donde lo declararon muerto. No se ha anunciado la causa de la muerte ni se han realizado arrestos, pero se está llevando a cabo una investigación, destacó Pix11.

Previamente, dos hombres han sido acusados por las muertes separadas de un niño de 3 años en Brooklyn y otro de 3 meses en Manhattan esta semana, dijo el viernes la policía de Nueva York.

Jaylynn Evans (3), residente de Brooklyn, fue declarada muerta el jueves en un hospital de Queens, a donde la habían llevado inconsciente sin signos evidentes de trauma. La autopsia determinó que estaba positiva por COVID-19.

Anthony Richardson, un hombre de 59 años con domicilio en El Bronx, enfrenta un cargo de actuar de manera perjudicial para un menor de edad.

Más temprano esta semana, los policías que respondieron la noche del lunes a una llamada al 911 en Vladeck Houses, en el Lower East Side de Manhattan, encontraron inconsciente a Kesean Morgan, bebé de 3 meses de edad.

Tampoco tenía signos evidentes de trauma y fue trasladado a un hospital, donde murió el jueves. David Patrick, un joven de 30 años y supuesta pareja de la madre del bebé, fue detenido acusado de asalto imprudente a un menor que causó lesiones cerebrales y otros delitos en ese caso, reportó NBC News.

