Aprende a preparar deliciosas hamburguesas de lenteja

Si quieres probar algo diferente, las hamburguesas de lenteja son una buena opción

Sabemos que una alimentación balanceada es clave para mantener una buena salud. Pero, ¿Qué hacer si deseas comer una buena y deliciosa hamburguesa? En este caso muchas personas terminan cayendo en la tentación. Pero si quieres mantener tu salud (o tu dieta) puedes optar por las hamburguesas de lentejas. Aquí te contamos cómo hacerlas.

Receta de la hamburguesa de lentejas

No es tan complicado hacer estas hamburguesas. Puedes estar seguro de que se trata de un rico alimento que no representa ningún riesgo para tu salud. Si estás a dieta o no puedes comer tantos alimentos ricos en grasas, las hamburguesas de lentejas son una excelente opción.

Los ingredientes que necesitarás para elaborarlas son:

1 cebolla mediana

200 gramos de lentejas

2 dientes de ajo

Galleta molida, sal, pimienta y comino al gusto

La mitad de un pimentón pequeño

Antes de continuar, puedes seguir la misma receta para hacer hamburguesas de garbanzos, maíz o soja. Con esta receta tendrás para 6 porciones.

Preparación

En primer lugar, corta todos los ingredientes y pon a cocinar las lentejas. La cebolla, el pimentón y el ajo, junto con las especias debes ponerlas a sofreír con un poquito de aceite y retirar cuando la cebolla esté transparente.

Luego de que las lentejas estén listas, mezcla con los demás ingredientes y ve combinando hasta obtener una masa. Para que esta sea más homogénea, agrégale la galleta molida poco a poco.

Cuando tengas lista la masa, haz las hamburguesas y ponlas en un recipiente con un poco de aceite. Deja en el horno durante 15 minutos.

¡Disfruta!

Ahora que ya tienes el preparada la “carne” de lentejas, prepara el resto de los ingredientes de acuerdo a tu gusto. Según lo publicado en el portal Última Hora, puedes servirla con lechuga, tomate, queso y otros aderezos.

También puedes mezclar este preparado con otros alimentos. La cuestión es comer saludable sin necesidad de romper tu dieta y disfrutar un rato agradable con familiares y amigos.