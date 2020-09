Dicen que Carolina Sandoval tiene lombrices y la acusan de abusar del doble por comerse una concha

"La Venenosa" se comió un famoso pan dulce y la manera en la que se grabó haciéndolo, mordiendo y lamiendo, ha generado descontento y decepción en muchos de sus fans...

Carolina Sandoval compartió un vídeo que se ha convertido en toda una polémica. Primero la acusan de abusar del doble sentido con este contenido, e incluso le piden ya no lo haga. Después aseguran que por la forma en la que come, que además señalan que al día pareciera que come demasiado, podría tener lombrices.

Pero el mayor problema ante los puntos expuestos radica en el doble sentido, ya que “La Venenosa” se comió un famoso pan dulce de nombre concha -éste lleva dicho nombre por la forma que posee- y ha generado tremendo revuelo por la manera voraz en la que muerde dicho alimento de sabor dulce.

Ante el vídeo reaccionó el famoso Che James que se limitó a escribir: “OMG”. Pero después surgieron mensajes como: “Por Dios no hagas eso. Tiene doble sentido y tu no necesitas eso“; “Esta chica siempre esta comiendo🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ que angustia y come como desesperada”.

Y así surgieron más comentarios que incluso la señalan como toda una maleducada por su forma de comer: “Que mal educada así no se come …demuestra educación”. Pero hay quienes en medio de la polémica tanto se ríen como también la atacan al decir: “Carolina tiene lombrices jaja todo el tiempo esta comiendo”.

Pero más lo que sí sostiene la crítica es que con este polémico vídeo lo único que ha logrado generar es que muchos vean o crean que su intención fue explotar el doble sentido de su acción, ya que el nombre que tiene este pan también es utilizado para identificar de manera vulgo-popular a la vagina.

“No hagas eso Caro y menos con la intención que lo haces, te sigo desde hace mucho pero cuando lames con esa doble intención, quisiera dejar de seguirte“, dijo otra fan de la conductora, insistiendo que no es necesario que ella caiga en este tipo de “provocaciones”.

Aquí el vídeo que originó la polémica.