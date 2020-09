El poder medicinal de la raíz de cúrcuma para prevenir y controlar la diabetes

La raíz de cúrcuma es oro líquido para prevenir y controlar la diabetes, gracias a sus magníficas propiedades antioxidantes y antiinflamatorios

Hoy en día las corrientes de medicina natural han tomado un lugar muy especial en la prevención y el control de ciertas enfermedades degenerativas. Si bien la supervisión médica siempre será fundamental, lo cierto es que la naturaleza es sabia y pone a nuestro alcance poderosos ingredientes de gran potencial terapéutico.

Actualmente el índice de enfermedades crónicas va en aumento y dentro de las principales se encuentra la temida y peligrosa diabetes. Se trata de una afección común relacionada con alteraciones en el nivel de azúcar en la sangre, lo cierto es que la glucosa juega un papel muy importante en cómo el cuerpo metaboliza los alimentos y los utiliza como energía. La diabetes ocurre cuando el organismo no puede producir o utilizar adecuadamente la insulina.

Lo cierto es que el crecimiento de esta enfermedad se ha triplicado en los últimos 20 años y es un tema de salud pública a nivel mundial bastante preocupante. Teniendo en cuenta los datos liberados por la Federación Internacional de Diabetes en su novena edición del Atlas de la Diabetes: hemos pasado de una estimación de 151 millones de personas con diabetes en el año 2000, a comenzar el 2020 con 463 millones de personas afectadas por la enfermedad.

Diversos especialistas en nutrición y medicina coinciden en que el estilo de vida es un factor primordial en la prevención y el control de la diabetes. Es por ello que la alimentación se ha vuelto un tema tan relevante para la población diabética y con un simple ajuste en los hábitos cotidianos podemos ver resultados maravillosos.

Con base en lo anterior han salido a la luz alimentos medicinales que se destacan por sus propiedades antioxidantes, diuréticas y antiinflamatorias. Tal es el caso de la raíz de cúrcuma, milenaria especia que en los últimos años se ha vuelto un poderoso aliado de la buena salud y en concreto se han comprobado sus beneficios para mejorar y controlar la diabetes.

Lo que la raíz de cúrcuma puede hacer por la diabetes:

Hablar de las bondades medicinales de la raíz de cúrcuma es un tema extenso, lo cierto es que esta maravillosa especia no solo es un maravilloso complemento en la gastronomía asiática; es una medicina natural sin precedentes.

No en vano ha sido utilizada durante siglos por la medicina oriental y es considerada un poderoso analgésico natural, que combate el dolor y la inflamación a otro nivel. Es por ello que es un popular remedio para combatir afecciones como la artritis, mejora las funciones del hígado y la digestión, regula la flora intestinal, estimula el sistema inmune, previene gripes y resfriados, promueve la depuración del organismo y facilita la pérdida de peso.

Sin embargo recientemente ha llamado de manera especial la atención, las virtudes del uso de cúrcuma para prevenir enfermedades metabólicas, específicamente la prediabetes y la diabetes tipo 2. Todo su potencial terapéutico se relaciona con su contenido en su compuesto activo llamado curcumina, sustancia que tiene la inmensa capacidad de reducir los mediadores de inflamación y los radicales libres.

De hecho se cuenta con diversas referencias científicas que avalan sus bondades medicinales, el primero es un trabajo de investigación que fue liberado en el 2013 por US National Library of Medicine National Institutes of Health; en el cual se comprueban los beneficios de la curcumina en la reducción de los niveles de glucosa en la sangre y otras complicaciones relacionadas con la diabetes.

También se cuenta con otra fuente interesante del Centro de Investigación de Diabetes y Endocrinología, que se basa en el estudio de los efectos de la raíz de cúrcuma en la diabetes. Los resultados fueron contundentes y señalan que dicha especia tiene la capacidad de revertir muchos de los trastornos inflamatorios y metabólicos asociados con la obesidad, además mejora significativamente el control glucémico.

Lo mejor de todo es que integrar el consumo de cúrcuma como parte de la alimentación cotidiana es bastante sencillo y accesible, ya que se puede utilizar tanto en polvo como fresca. Una extraordinaria recomendación es integrarla en jugos y batidos llenos de frutas y verduras, que aumentan su potencial nutricional y poder antioxidante. También iniciar el día con una infusión de cúrcuma en ayuno, es un maravillosa costumbre cotidiana llena de bondades para la salud; en especial para la población diabética.