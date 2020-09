¿Qué significa soñar con un accidente de auto?

Aunque las pesadillas automovilistas son un sueño inquietante, no son premoniciones. Conoce cuál es su verdadero significado

Soñar que estamos involucrados en un accidente de auto se asemeja más a una pesadilla y podría causar inquietud debido a sus terribles consecuencias, pero no significa que vaya a pasar realmente. Si bien no es un sueño premonitorio o una visión del futuro, sus interpretaciones no son del todo alentadoras ya que todas son reflejo de debilidades que debemos trabajar.

En el mundo onírico los autos simbolizan la vía que te lleva a tu destino, lo que te permite recorrer el camino de la vida, es decir, los elementos que te ayudan a cumplir con tus objetivos y metas, así que es de suponer que conviene soñar con coche en buenas condiciones, según explica en un artículo el portal Diario Femenino.

Los accidentes de auto en los sueños, sean fatales o pequeños como una avería que no te deja seguir conduciendo o quedarte sin gasolina, son reflejo del agotamiento que te impide continuar hacia tu destino sin importar cuál sea.

Soñar que conduces y chocas con otro vehículo

Si sueñas que provocaste un accidente por falta de atención, habilidad para manejar o porque otro automóvil salió sin previo aviso y no lo pudiste evitar es reflejo de los obstáculos que hay en tu camino y te impiden avanzar. A veces son problemas que no puedes evadir y otros que tú mismo provocaste.

Soñar con un accidente de varios autos

Los sueños que implican un choque entre dos o varios autos mientras tu observas cómo ocurren, pero no estás involucrado, significa que estás ante tus propios miedos e inseguridades. Quizá exista algún problema que no deseas enfrentar porque piensas que eres incapaz de resolverlo y tu subconsciente lo refleja de esa manera.

Soñar que chocas tu solo o eres un pasajero

Significa que tienes algún problema y no sabes cómo resolverlo. Estas pasando por momentos de angustia o ansiedad que te impiden seguir avanzando. Posiblemente te dieron una mala noticia o enfrentas un problema importante y no sabes cómo actuar en consecuencia.

Soñar que un familiar tiene un accidente de auto mortal

Si sueñas que ves un accidente de auto y cuando te acercas descubres que es un familiar el que se accidentó mortalmente quiere decir que esa persona no está pasando por su mejor momento y te preocupas por su bienestar.

Soñar que te quedas sin frenos y caes a un precipicio

Significa que tus propios miedos, angustias, preocupaciones, inseguridades y problemas te han hecho perder el rumbo. Probablemente actuaste sin sentido y te precipitaste en tomar una decisión que no resultó buena.

