Caitlyn Jenner y su bune gusto para comprar autos, conoce su colección

La celebridad ama los Porsche

De tal madre tal hija, así como Kylie Jenner ama los autos, Caitlyn Jenner tiene un gusto bastante similar en cuanto a vehículos.

Kylie parece ser una fanática de los autos más voluminosos y de colores oscuros, mientras que Caitlyn prefiere los modelos más delgados y brillantes, pero tiene buen gusto en coches.

Los autos de Caitlyn Jenner

Porsche 911 GT3 RS

Valorado en más de $140,000 dólares, el Porsche 911 GT3 RS modelo 2011 es uno de los Porsche RS mejor valuados que existen en el mercado.

En 2017, terminó vendiendo su automóvil para ayudar a financiar su recién establecida Fundación Caitlyn Jenner, una organización de igualdad de derechos creada para promover y crear un espacio seguro para las personas transgénero.

Porsche morado

Aunque vendió su Porsche 911, Caitlyn Jenner no dejaría su garage sin un Porsche, así que compró otro. Esta vez, con un esquema de color totalmente morado. En 2016, se la vio mostrando su auto por Los Ángeles, California, con una falda de golf que combinaba con su auto.

Austin-Healey Bugeye Sprite

El Austin-Healey es un auto deportivo de la vieja escuela del Reino Unido que ya ni siquiera produce nuevos modelos. Caitlyn tuvo que haber gastado una gran cantidad de dinero solo para encontrar el auto raro.

.@Caitlyn_Jenner with her Austin Healey BugEye Sprite this morning at #SuperCarSunday Woodland Hills pic.twitter.com/9z5Zmh3ZDb — Todd Le▼alley (@PromoMotion) November 14, 2016

Porsche amarillo

Como Caitlyn Jenner simplemente no puede evitar tener varios Porsche en su garaje, se compró uno negro y amarillo. En concreto, un Porsche 911 GT2 RS, en el cual se le ha visto paseando varias veces.

Caitlyn Jenner has dinner at Mr. Chow in a yellow dress to match her yellow Porsche 911 GT2 RS | Daily Mail Online https://t.co/ULkFL1wNMz — ludovic choupo (@ludovicchoupo) August 28, 2019

