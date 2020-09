Demián Bichir aclara que no fue expulsado de un avión por incumplir las medidas sanitarias

View this post on Instagram

Qué ganará @reforma publicando mentiras? Especialmente cuando se venden como prensa veraz. Así lo dice su pagina: “Ofrecemos información puntual, exclusiva y verificada…” No he viajado en mucho tiempo ni tengo planes para viajar. Los tiempos cambian en México y el mundo pero hay cosas que siguen igual. What would some press such as @reforma really win publishing lies? Specially when they sell themselves as “real facts” type of news. I haven’t traveled in a long time and I don’t have plans to do so. Mexico and the world keep on changing but there are things that just stay the same. #fakenews