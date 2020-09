Éste es el nuevo producto que venderá Carolina Sandoval

View this post on Instagram

Esas cosas que crees que nunca saldrán del teléfono de quien hoy es tu amor y tal vez mañana se convierta en tú peor pesadilla 😅… Los leo ¿Qué opinan de esto? . . . . #eltrasnochoconcaro #CarolinaSandoval #Women #consejos #Tips #cosasquesientecaro #MamasLatinas #Latinx