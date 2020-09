Hispano vestido de mujer mató a su cita Grindr usando un machete en El Bronx

Una conexión a través de la aplicación Grindr terminó en un homicidio en El Bronx (NYC), cuando un hombre con sostén, bragas y vestido atacó a otro con un machete.

La policía fue llamada al edificio 315 East 206th St. alrededor de las 7 p.m. el domingo después de que el compañero de habitación del presunto asesino, Juan Alonso, llegara a casa y lo encontrara sosteniendo un machete parado junto a hombre muerto, quien estaba completamente desnudo.

Alonso (50) conoció a la víctima en la aplicación, un lugar de encuentro popular para hombres homosexuales, según New York Post. Fue detenido, evaluado psicológicamente y acusado de homicidio y posesión criminal de un arma, dijo la policía.

Las autoridades están investigando si hubo una “disputa sobre ciertas actividades sexuales y se intensificó”, dijo un portavoz de la policía.

La identidad del occiso no fue revelada de inmediato. “El delincuente no está en sus cabales”, dijo una fuente policial. “Él podría haber tomado drogas”.

