Irina Baeva comparte su vida en New York: “Le dije a Gabriel, te estoy siendo infiel”

La actriz le dio la exclusiva de su intimidad a 'Despierta América'

Como te contamos, Irina Baeva se mudó por un par de meses a New York, para mejorar su inglés y estudiar actuación. Aunque días pasados la vimos peleando y denunciando a un paparazzi de ‘Suelta la Sopa’,la actriz y bailarina rusa, le dio a ‘Despierta América’ la exclusiva de su vida en la Gran Manzana.

“No puedo estar más feliz y más emocionada, desde la primera vez que llegué a Nueva York simplemente el puro hecho de estar aquí, de caminar por las calles, estoy feliz, todo me impresiona”, le comenzó diciendo Baeva a la periodista del show matutino de Univision.

Irina, quien está aprendiendo a conocer la ciudad, asegura que una de sus grandes pasiones es correr en la mañana por el Central Park, incluso asegura que bromea con su novio, Gabriel Soto, que ese es su amante.

“Tengo un crush con Central Park, le dije a Gabriel: ‘Te estoy siendo infiel con Central Park’, salir en la mañana, correr, es disfrutar”, dijo en broma y en serio.

Por supuesto, se especuló que este distanciamiento tenía que ver con una crisis en la pareja, a lo que Irina aseguró que eso estaba muy lejos de la verdad, de hecho fue el mismo Soto quien la habría incentivado a dar este paso:

“Agradezco mucho que Gabriel me haya apoyado en esta decisión, cuando se lo comenté no fue de ‘no, no te vayas’, él me motivó… Extrañarse más, también es bonito… No solo estoy aquí para aprender como actriz, sino como persona”, les dijo Baeva a ‘Despierta América’, quien además aseguró que quiere que la vida la sorprenda.

¿Cómo quiere que la vida la sorprenda? Quizás trabajando en Hollywood o en alguna serie en inglés.

