Pablo Montero presume cuánto ha crecido su hijo Pablito y le dedica emotivo mensaje de felicitación

Pablito, hoy cumples 13 años, estoy muy orgulloso de ti por ser un hijo ejemplar con tu madre y conmigo. Te felicito por tu disciplina y tenacidad en tu escuela en tu dedicación al violín 🎻 y cómo dominas en estos 7 años el Taekwondo 🥋 la pasamos súper. Felicidades hijo Te Amo 🎊🎈🎉 Dios Siempre contigo 🙏🏼